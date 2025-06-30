Против Юрия Дудя* могут возбудить уголовное дело в России

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Юрия Дудя*. Надзорный орган сообщает, что блогер в течение года был дважды привлечён к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжил нарушать требования закона и не маркировал свои сообщения.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Юрия Дудя* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд уже штрафовал Дудя* за отсутствие маркировки иноагента, но журналист решил обжаловать это решение.