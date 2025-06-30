Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 12:04

Против Юрия Дудя* могут возбудить уголовное дело в России

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Юрия Дудя*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yurydud

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yurydud

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Юрия Дудя*. Надзорный орган сообщает, что блогер в течение года был дважды привлечён к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжил нарушать требования закона и не маркировал свои сообщения.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Юрия Дудя* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении.

Дудь* закрыл своё СМИ в России спустя всего два года после открытия
Дудь* закрыл своё СМИ в России спустя всего два года после открытия

Напомним, ранее суд уже штрафовал Дудя* за отсутствие маркировки иноагента, но журналист решил обжаловать это решение.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Юрий Дудь
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar