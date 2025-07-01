СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Юрия Дудя*

Столичное ГСУ СК подтвердило возбуждение уголовного дела по статье об уклонении от обязанностей иноагента против Юрия Дудя*, Следствие рассматривает вопрос об объявлении блогера в розыск.

«По версии следствия, не позднее 19 мая 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», он уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», — говорится в сообщении СК.