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1 июля, 12:38

СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Юрия Дудя*

Столичное ГСУ СК подтвердило возбуждение уголовного дела по статье об уклонении от обязанностей иноагента против Юрия Дудя*, Следствие рассматривает вопрос об объявлении блогера в розыск.

«По версии следствия, не позднее 19 мая 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», он уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», — говорится в сообщении СК.

Дудь* закрыл своё СМИ в России спустя всего два года после открытия
Дудь* закрыл своё СМИ в России спустя всего два года после открытия

Напомним, в середине апреля 2022 года Минюст РФ внёс Дудя* в реестр СМИ-иноагентов. Он пытался оспорить данный статус, но безуспешно. Позже суд штрафовал блогера за отсутствие специальной маркировки иноагента, но журналист решил обжаловать и это решение. В итоге прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело против журналиста после того, как блогер дважды нарушил правила работы иноагента, его штрафовали, однако он не стал маркировать свои посты.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Александра Вишнякова
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