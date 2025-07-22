Басманный суд Москвы заочно арестовал Юрия Дудя*
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yurydud
Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу блогера Юрия Дудя*. Он обвиняется в уклонении от обязанностей, установленных законодательством об иностранных агентах.
Мера пресечения в виде ареста назначена на два месяца. Срок начнёт исчисляться с момента экстрадиции Дудя* в Россию или его задержания на территории страны. Основанием для обвинения стала часть 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ.
Напомним, в середине апреля 2022 года Минюст РФ внёс Дудя* в реестр СМИ-иноагентов. Он пытался оспорить данный статус, но безуспешно. Позже суд штрафовал блогера за отсутствие специальной маркировки иноагента, но Дудь* решил обжаловать и это решение. Прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело против блогера после того, как он дважды нарушил правила работы иноагента.
* Признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом.