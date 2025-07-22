Басманный суд Москвы заочно арестовал Юрия Дудя*

Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу блогера Юрия Дудя*. Он обвиняется в уклонении от обязанностей, установленных законодательством об иностранных агентах.

Мера пресечения в виде ареста назначена на два месяца. Срок начнёт исчисляться с момента экстрадиции Дудя* в Россию или его задержания на территории страны. Основанием для обвинения стала часть 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ.