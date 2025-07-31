«Готовили диверсии на 9 Мая»: В Москве супружескую пару осудили за госизмену

Супругов из Москвы приговорили к 15 и 17 годам колонии за госизмену. По данным ФСБ, они работали на украинскую разведку, собирали данные о силовиках и планировали диверсии в столице накануне Дня Победы.

«В канун Дня Победы в мае 2024 года они собирались путём поджогов с использованием самодельных зажигательных устройств совершить диверсии на потенциально опасных объектах в Москве и скрыться на Украине», — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

Россияне — муж и жена — были задержаны весной 2024 года. Они передавали персональные данные сотрудников силовых ведомств и судей, а также собирали информацию о подразделениях российских спецслужб. Мосгорсуд признал их виновными в государственной измене. Женщина получила 15 лет лишения свободы, её муж — 17.

Это не первый случай, когда россияне получают реальные сроки за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Так, ранее Тверской областной суд приговорил двоих мужчин к 14 и 17 годам лишения свободы за содействие терроризму и попытку вступления в экстремистское вооружённое формирование «Легион Свобода России»*. Один из осуждённых также планировал диверсии на территории страны.