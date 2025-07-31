Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 07:38

«Готовили диверсии на 9 Мая»: В Москве супружескую пару осудили за госизмену

В Москве на 15 и 17 лет осудили москвичей за госизмену и попытку диверсий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Супругов из Москвы приговорили к 15 и 17 годам колонии за госизмену. По данным ФСБ, они работали на украинскую разведку, собирали данные о силовиках и планировали диверсии в столице накануне Дня Победы.

«В канун Дня Победы в мае 2024 года они собирались путём поджогов с использованием самодельных зажигательных устройств совершить диверсии на потенциально опасных объектах в Москве и скрыться на Украине»,цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

Россияне — муж и жена — были задержаны весной 2024 года. Они передавали персональные данные сотрудников силовых ведомств и судей, а также собирали информацию о подразделениях российских спецслужб. Мосгорсуд признал их виновными в государственной измене. Женщина получила 15 лет лишения свободы, её муж — 17.

Актёра из Новосибирска приговорили к 17 годам колонии за госизмену и терроризм
Актёра из Новосибирска приговорили к 17 годам колонии за госизмену и терроризм

Это не первый случай, когда россияне получают реальные сроки за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Так, ранее Тверской областной суд приговорил двоих мужчин к 14 и 17 годам лишения свободы за содействие терроризму и попытку вступления в экстремистское вооружённое формирование «Легион Свобода России»*. Один из осуждённых также планировал диверсии на территории страны.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar