ФСБ задержала жителя Воронежа, которые переводил криптовалюту на Украину

В Воронеже сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали гражданина РФ, который переводил средства в криптовалюте военизированному подразделению под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, подозреваемый самостоятельно установил контакт с представителями иностранных спецслужб через Telegram и хотел оказать «финансовую помощь» противнику.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Центральный районный суд Воронежа отправил обвиняемого под арест.