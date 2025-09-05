Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 07:38

ФСБ задержала жителя Воронежа, которые переводил криптовалюту на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Krason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Krason

В Воронеже сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали гражданина РФ, который переводил средства в криптовалюте военизированному подразделению под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, подозреваемый самостоятельно установил контакт с представителями иностранных спецслужб через Telegram и хотел оказать «финансовую помощь» противнику.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Центральный районный суд Воронежа отправил обвиняемого под арест.

В Раде заявили об отмывании €5 млрд окружением Зеленского через криптовалюту
В Раде заявили об отмывании €5 млрд окружением Зеленского через криптовалюту

Ранее в Москве был задержан 25-летний уроженец Иркутска, который, работая в пункте обмена криптовалюты, незаконно перевёл на свои счета более 21 млн рублей. По данным МВД Москвы, используя рабочий ноутбук, он осуществил несанкционированный перевод криптовалюты, принадлежащей клиенту, на два подконтрольных ему счета, после чего скрылся.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криптовалюта
  • Украина
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar