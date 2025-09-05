ФСБ задержала жителя Воронежа, которые переводил криптовалюту на Украину
В Воронеже сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали гражданина РФ, который переводил средства в криптовалюте военизированному подразделению под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ФСБ, подозреваемый самостоятельно установил контакт с представителями иностранных спецслужб через Telegram и хотел оказать «финансовую помощь» противнику.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Центральный районный суд Воронежа отправил обвиняемого под арест.
Ранее в Москве был задержан 25-летний уроженец Иркутска, который, работая в пункте обмена криптовалюты, незаконно перевёл на свои счета более 21 млн рублей. По данным МВД Москвы, используя рабочий ноутбук, он осуществил несанкционированный перевод криптовалюты, принадлежащей клиенту, на два подконтрольных ему счета, после чего скрылся.