Регион
30 августа, 13:41

Иркутянин задержан в Москве за кражу криптовалюты у своего коллеги на 21,4 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

В столице задержан 25-летний уроженец Иркутска, который, работая в пункте обмена криптовалюты, незаконно перевёл на свои счета более 21 млн рублей. Об этом сообщили в МВД Москвы.

«Используя рабочий ноутбук, фигурант осуществил несанкционированный перевод криптовалюты, принадлежащей потерпевшему, на два подконтрольных ему счета, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что подозреваемый был коллегой потерпевшего и работал в офисе на Пресненской набережной. После серии оперативно-розыскных мероприятий его задержали в одном из столичных аэропортов. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что пожилой россиянин стал жертвой мошенников, которые заманили его через баннер с «выплатами для рожденных в СССР» в приложении для игры в нарды. В результате взаимодействия с фейковым брокерским порталом у мужчины похитили сумму, превышающую 4 млн рублей.

Милена Скрипальщикова
