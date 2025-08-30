Иркутянин задержан в Москве за кражу криптовалюты у своего коллеги на 21,4 млн

В столице задержан 25-летний уроженец Иркутска, который, работая в пункте обмена криптовалюты, незаконно перевёл на свои счета более 21 млн рублей. Об этом сообщили в МВД Москвы.

«Используя рабочий ноутбук, фигурант осуществил несанкционированный перевод криптовалюты, принадлежащей потерпевшему, на два подконтрольных ему счета, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что подозреваемый был коллегой потерпевшего и работал в офисе на Пресненской набережной. После серии оперативно-розыскных мероприятий его задержали в одном из столичных аэропортов. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.