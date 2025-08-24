Бонусы, рождённым в СССР: Стало известно о новой схеме мошенничества через мобильные игры
Аферисты похитили у пенсионера более 4 млн после рекламы в мобильной игре
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov
Пожилого россиянина обманули аферисты, заманив его через баннер с «выплатами для рожденных в СССР» в приложении для игры в нарды. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Результатом взаимодействия с фейковым брокерским порталом стало хищение суммы, превышающей 4 млн рублей», — говорится в сообщении.
Мужчина играл в «Длинные нарды» на смартфоне, когда на экране появилось рекламное объявление. Баннер был стилизован под официальное уведомление с логотипами банка и обещал бонусы гражданам, рожденным в СССР. После того как пенсионер заполнил анкету, с ним связался злоумышленник и предложил 20 «бесплатных акций» для инвестирования через партнёрскую платформу. В результате пожилой человек потерял более 4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что украинские аферисты все чаще прибегают к технологиям искусственного интеллекта для расширения масштабов обмана. Нейросети помогают им создавать целые сценарии диалогов и ускоряют процесс вовлечения жертвы. Такие схемы особенно опасны для подростков, которые могут поверить угрозам и пойти на поводу у вымогателей.