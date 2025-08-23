Россиян предупредили о мошенничестве в Google Meet

Мошенники начали обманывать россиян при помощи приложения Google Meet. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

Как пояснили в ведомстве, ранее злоумышленники для обмана граждан зачастую пользовались голосовыми звонками в зарубежных мессенджерах. После введения ограничений мошенники начали искать обходные пути. Речь идёт об организованных преступных группах, чей доход зависит от непрерывного контакта с гражданами. Их инфраструктура не может простаивать, из-за чего им приходится быстро подстраиваться под новые реалии, отметили в министерстве.

Подчёркивается, что мошенники выбирают Google Meet, поскольку это крайне распространенное приложение, предустановленное на большинстве телефонов с Android. Это упрощает злоумышленникам задачу, так как им не приходится долго уговаривать потенциальную жертву установить неизвестный софт.