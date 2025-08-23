Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 18:50

Россиян предупредили о мошенничестве в Google Meet

МВД: Мошенники начали активно использовать приложение Google Meet для обмана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BAprod

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BAprod

Мошенники начали обманывать россиян при помощи приложения Google Meet. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

Как пояснили в ведомстве, ранее злоумышленники для обмана граждан зачастую пользовались голосовыми звонками в зарубежных мессенджерах. После введения ограничений мошенники начали искать обходные пути. Речь идёт об организованных преступных группах, чей доход зависит от непрерывного контакта с гражданами. Их инфраструктура не может простаивать, из-за чего им приходится быстро подстраиваться под новые реалии, отметили в министерстве.

Подчёркивается, что мошенники выбирают Google Meet, поскольку это крайне распространенное приложение, предустановленное на большинстве телефонов с Android. Это упрощает злоумышленникам задачу, так как им не приходится долго уговаривать потенциальную жертву установить неизвестный софт.

В МВД назвали данные, которые никому нельзя сообщать
В МВД назвали данные, которые никому нельзя сообщать

Ранее сообщалось об ещё одной мошеннической схеме, состоящей из двух этапов. Вначале злоумышленники представляются сотрудниками крупных телеком-компаний, обещая своим клиентам выгодные условия перехода на новый номер телефона, а затем выступают в роли сотрудников силовых структур и Центробанка, убеждая жертву перевести денежные средства на якобы защищённые счета.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar