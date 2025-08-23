Мошенники начали притворяться правоохранителями, которые ловят телефонных аферистов

Телефонные мошенники активно осваивают новые методы обмана доверчивых граждан. Преступники начали использовать двухступенчатый план: вначале представляются сотрудниками крупных телеком-компаний, обещая своим клиентам выгодные условия перехода на новый номер телефона, а затем выступают в роли сотрудников силовых структур и Центробанка, убеждая жертву перевести денежные средства на якобы защищённые счета. Об этом сообщает ТАСС.

Сначала злоумышленник обращается к своему будущему потерпевшему под видом сотрудника крупной телекоммуникационной фирмы. Он уверяет собеседника, что вскоре произойдёт массовое отключение городских телефонов, и рекомендует заранее подготовиться, перейдя на альтернативную связь без изменения действующего тарифа и номера. Получив согласие жертвы, фальшивый оператор обещает прислать всю необходимую документацию и завершает разговор.

Спустя пару дней начинается второй этап аферы. Жертву начинают преследовать псевдо-полицейские и мнимые сотрудники Центробанка. Они заявляют, что абонент ранее разговаривал с мошенником, голос которого был записан и использован для получения несанкционированного доступа ко всем личным финансам клиента. Далее следует предложение задекларировать наличные деньги путём передачи их представителям службы финансовой защиты, якобы занимающимся обеспечением сохранности средств клиентов. Обманутые граждане добровольно передают крупные суммы денег фиктивным сотрудникам правоохранительных органов, лишаясь таким образом всех накоплений.