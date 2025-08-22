ФСБ показала видео разгрома сети телефонных мошенников, работавших на Киев

Масштабная схема телефонного мошенничества, развёрнутая в Крыму под покровительством украинских структур, была раскрыта сотрудниками ФСБ и МВД. Оперативники провели рейдовые мероприятия и задержали злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

В Крыму разоблачили сеть телефонных мошенников, работавших на Украину. Видео © ФСБ

«Сотрудниками ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержаны два организатора, прибывших в Крым из Республики Татарстан. Мужчины 1988 и 2005 г. р. по указанию украинских кураторов арендовали в городе Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов», — уточнили в пресс-службе.

Устройство позволяло совершать массовые звонки и рассылку сообщений российским гражданам с целью наживы. К преступлению привлекали подростков 15 и 17 лет, исполнявших вспомогательные роли.