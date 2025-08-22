Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 11:35

ФСБ показала видео разгрома сети телефонных мошенников, работавших на Киев

В Крыму разоблачили сеть телефонных мошенников, работавших на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Масштабная схема телефонного мошенничества, развёрнутая в Крыму под покровительством украинских структур, была раскрыта сотрудниками ФСБ и МВД. Оперативники провели рейдовые мероприятия и задержали злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

В Крыму разоблачили сеть телефонных мошенников, работавших на Украину. Видео © ФСБ

«Сотрудниками ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержаны два организатора, прибывших в Крым из Республики Татарстан. Мужчины 1988 и 2005 г. р. по указанию украинских кураторов арендовали в городе Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов», — уточнили в пресс-службе.

Устройство позволяло совершать массовые звонки и рассылку сообщений российским гражданам с целью наживы. К преступлению привлекали подростков 15 и 17 лет, исполнявших вспомогательные роли.

ФСБ задержала работников колл-центра мошенников, собиравших деньги для ВСУ
ФСБ задержала работников колл-центра мошенников, собиравших деньги для ВСУ

Украинские мошеннические колл-центры действуют по строгой иерархии, выяснили ранее подпольщики, внедрившиеся в одну из преступных группировок в Одессе. Низшее звено иерархии составляют сотрудники «холодного обзвона», которых набирают через сайты объявлений.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ФСБ России
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar