Мошенница продала мужчине старые башмаки за 52 тысячи вместо люксовых кроссовок

Полицейские Ленинградской области задержали 41-летнюю женщину из Гатчины, которая организовала масштабную аферу через соцсети, продавая несуществующие вещи. Её «магазин» располагался в группе «Секонд хенд и сток оптом» в интернете, где она публиковала заманчивые объявления о продаже одежды. Об этом сообщает 78.ru.

После оформления заказа мошенница отправляла клиентам фотографии и видеоролики с «товаром», которого на самом деле не существовало, а также подсовывала ссылки с якобы положительными отзывами довольных покупателей. Однако после получения оплаты пострадавшие получали вместо заказанных вещей посылки с подделкой или рухлядью.

Один из пострадавших из Санкт-Петербурга оплатил новые кроссовки на сумму 52,8 тысячи рублей, но получил вместо них старые рваные ботинки, отправленные из Выборга. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.