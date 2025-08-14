Бабуля из Калининграда привезла 17 млн рублей аферистам в Москву и улетела домой

79-летняя жительница Калининграда приехала в Москву, чтобы передать мошенникам 17 миллионов рублей. Всё началось со звонка в мессенджере от человека, который представился сотрудником Госуслуг и сообщил, что её банковский счёт кто-то пытается взломать.

Сначала её «обрабатывал» так называемый «сотрудник» Госуслуг, но потом к разговору подключился другой «специалист». Он убедил пожилую женщину, что для сохранения накоплений ей нужно срочно снять все деньги и перевести их на «безопасный счёт». Какая досада, что филиала её банка в Калининграде не оказалось, но аферисты не сдались.

«Запуганная пожилая жительница янтарного края, поверив злоумышленникам, отправилась в столицу, так как филиала банка, в котором находились её денежные средства, в Калининграде нет. Прилетев в Москву, женщина сняла все денежные средства и перевела их на указанные мошенниками банковские реквизиты, после чего вернулась домой», — сообщила пресс-служба калининградского УМВД.

Отвела пенсионерку в отдел полиции в итоге её внучка, которая заметила странное поведение бабушки и узнала, зачем та ездила в Москву. Потерпевшая написала заявление. В итоге было возбуждено уголовное дело.