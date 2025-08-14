Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 08:28

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фейковыми письмами от «Госуслуг»

Эксперт Максимова: Мошенники отправляют поддельные уведомления от Госуслуг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Россиян предупредили о появлении новой мошеннической схемы, основанной на подделке официальных оповещений от портала «Госуслуги». Об этом рассказала д. т. н., заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Злоумышленники рассылают письма с уведомлением о входе в аккаунт с неизвестного устройства, причём визуально эти сообщения имитируют настоящие от системы портала. В письме указывается подозрительное местоположение и предлагается срочно связаться с «службой поддержки» по указанному номеру», — подчеркнула эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По словам Максимовой, эти поддельные письма отличаются от настоящих: телефонные номера не совпадают с официальными, в тексте присутствует искажённое написание «Гос услуги» с пробелом, отсутствует фирменная подпись и другие элементы оформления, характерные для реальных уведомлений.

Эксперт дополнила, что эти письма являются частью фишинговой атаки, рассчитанной на манипулирование пользователем. Злоумышленники стремятся вызвать у жертвы панику и заставить её немедленно связаться с ними по указанному номеру. Там лже-сотрудник портала под предлогом помощи выманивает личные данные, включая коды подтверждения из СМС, логины и пароли.

Тайный язык аферистов: МВД объяснило, как распознать курьера мошенников по кодовым словам
Тайный язык аферистов: МВД объяснило, как распознать курьера мошенников по кодовым словам

По словам Максимовой, подобные аферы могут привести к оформлению микрозаймов, несанкционированным переводам денежных средств или взлому аккаунта с последующей перепродажей украденной информации. Киберпреступники активно используют эмоциональное воздействие, создавая чувство страха, неотложности и беспокойства.

Эксперт советует при получении подозрительных писем ни в коем случае не переходить по ссылкам и не звонить по указанным номерам. Для доступа к личному кабинету следует использовать только официальный сайт или мобильное приложение. Также рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию, регулярно отслеживать активные сессии в личном кабинете и установить запрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуги».

От курьера до Роскомнадзора: Стала известна новая многоходовая схема обмана россиян
От курьера до Роскомнадзора: Стала известна новая многоходовая схема обмана россиян

А ранее Life.ru писал, что мошенники придумали новую схему обмана с выдачей займов в Сети. Злоумышленники приступают к рассылке кодов, якобы предназначенных для входа в персональные аккаунты на платформах, предоставляющих займы через Интернет.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar