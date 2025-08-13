Тайный язык аферистов: МВД объяснило, как распознать курьера мошенников по кодовым словам

В МВД России предупредили о новой тактике мошенников, которые используют специально подготовленные «кодовые выражения» для обмана доверчивых граждан. Такие фразы служат курьерам мошенников своего рода пропуском, подтверждающим их «легитимность» в глазах жертвы.

Примеры подобных словесных сигналов включают: «я от банка», «выходите, я подъехал», «всё по инструкции», а также настойчивое «не рассказывайте никому». Их появление в разговоре должно насторожить и вызвать подозрение.

Кроме того, преступники обучают своих курьеров применять в ходе разговора условные выражения вроде «проверка безопасности» или «конфиденциально». Иногда для получения денег или ценностей требуется назвать особый пароль, который устанавливается руководителями схемы и меняется время от времени.

Если возникает подозрение, что перед вами мошенник в роли курьера, специалисты МВД советуют немедленно прервать общение и ни в коем случае не передавать ему деньги или документы. Также важно запомнить внешние приметы незнакомца, марку и цвет его транспорта, а также сохранить номер телефона — эти сведения помогут правоохранительным органам в расследовании, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.