Тайный язык аферистов: МВД объяснило, как распознать курьера мошенников по кодовым словам
В МВД России предупредили о новой тактике мошенников, которые используют специально подготовленные «кодовые выражения» для обмана доверчивых граждан. Такие фразы служат курьерам мошенников своего рода пропуском, подтверждающим их «легитимность» в глазах жертвы.
Примеры подобных словесных сигналов включают: «я от банка», «выходите, я подъехал», «всё по инструкции», а также настойчивое «не рассказывайте никому». Их появление в разговоре должно насторожить и вызвать подозрение.
Кроме того, преступники обучают своих курьеров применять в ходе разговора условные выражения вроде «проверка безопасности» или «конфиденциально». Иногда для получения денег или ценностей требуется назвать особый пароль, который устанавливается руководителями схемы и меняется время от времени.
Если возникает подозрение, что перед вами мошенник в роли курьера, специалисты МВД советуют немедленно прервать общение и ни в коем случае не передавать ему деньги или документы. Также важно запомнить внешние приметы незнакомца, марку и цвет его транспорта, а также сохранить номер телефона — эти сведения помогут правоохранительным органам в расследовании, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.
Ранее аферисты начали похищать у россиян криптовалютные активы, используя для этого в своих схемах имя популярного бренда Labubu. На поддельном сайте они предлагают получить цифровую валюту бесплатно, но для этого нужно привязать туда свой криптовалютный кошелек.