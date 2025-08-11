«Бьют в страх»: Психиатр раскрыл, через какие дыры в сознании СБУ делает из российских бабушек убийц
Психиатр Шуров: Мошенники обманывают пожилых из-за сбоя критического мышления
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes, Melnikov Dmitriy
Украинские спецслужбы вовлекают российских пенсионерок в преступления, используя отработанные психологические методики, которые удаётся провернуть благодаря доверчивости пожилых людей. Life.ru обратился к психологу Василию Шурову, чтобы выяснить, каким образом способность к критическому мышлению ослабевает с возрастом и как украинские аферисты этим пользуются.
С 50 лет масса мозга постепенно уменьшается. И у людей нарушается память, внимание, ослабляется эмоциональный контроль. Им очень легко что-то внушить. К сожалению, у телефонных мошенников огромная база данных, они всё время прозванивают пенсионеров, а цели разные — украсть деньги или подбить на диверсию. Это десятки, сотни тысяч звонков, и попадают вот на таких доверчивых, уже поглупевших, наивных стариков. Плюс они же бьют в страх. Они говорят — ваши деньги под угрозой.
Шуров подчеркнул, что такие методы позволяют доводить жертв до состояния изменённого сознания, когда они становятся способны даже на противоправные действия.
Особую опасность, по мнению психиатра, представляют случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ. Многие пенсионеры, лишённые критического мышления, искренне верят, что действуют во благо страны. Шуров добавил, что особенно легко поддаются внушению одинокие пожилые люди с уже имеющимися неврологическими нарушениями, такими как последствия инсультов или болезнь Альцгеймера.
Врач констатировал, что в состоянии психоза, вызванного постоянными звонками, некоторые пенсионеры могут проявлять агрессию и даже оказывать сопротивление правоохранителям. Эта проблема усугубляется отсутствием рядом родственников, которые могли бы прервать опасный контакт.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские спецслужбы обманным путём вовлекли пятерых пенсионерок в подготовку терактов против российских военных, намереваясь использовать их в качестве «живых бомб». Позднее был опубликован ролик с признательными показаниями жертв.