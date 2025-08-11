«Бьют в страх»: Психиатр раскрыл, через какие дыры в сознании СБУ делает из российских бабушек убийц

С 50 лет масса мозга постепенно уменьшается. И у людей нарушается память, внимание, ослабляется эмоциональный контроль. Им очень легко что-то внушить. К сожалению, у телефонных мошенников огромная база данных, они всё время прозванивают пенсионеров, а цели разные — украсть деньги или подбить на диверсию. Это десятки, сотни тысяч звонков, и попадают вот на таких доверчивых, уже поглупевших, наивных стариков. Плюс они же бьют в страх. Они говорят — ваши деньги под угрозой.