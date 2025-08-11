Адвокат Жорин ответил, спасёт ли старость от наказания пенсионеров, совершивших теракт по указанию Киева

Если удаётся доказать, что лицо не осознавало террористический характер задания (например, думало, что просто передаёт сумку «для полиции»), то можно говорить о невиновности в форме отсутствия умысла. В таком случае состав преступления может быть переквалифицирован или дело прекращено. Если же следствие установит, что человек понимал последствия (например, знал, что это взрыв), но «поддался на уговоры» — тогда вину полностью исключить трудно и возраст/обман могут лишь смягчить приговор, но не освободить.