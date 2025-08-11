Адвокат Жорин ответил, спасёт ли старость от наказания пенсионеров, совершивших теракт по указанию Киева
Украинские спецслужбы обратили «взор» на российских пенсионеров: обманом и шантажом стариков пытаются вовлекать в террористическую деятельность. ФСБ уже обратилась к родственникам пожилых граждан с просьбой помочь защитить их. Life.ru у знал у адвоката Сергея Жорина, что может грозить пенсионерам за попытку теракта по указанию Киева, а также спасёт ли возраст от наказания.
Как объяснил Жорин, если пожилой человек, поддавшись на обман, всё же выполняет диверсию по заданию СБУ, формально он всё равно становится исполнителем преступления, предусмотренного статьями «Теракт» или «Диверсия». Однако в данном случае для обманутого пенсионера могут быть предусмотрены смягчающие обстоятельства:
- совершение преступления под воздействием обмана, угроз или принуждения;
- возраст и состояние здоровья;
- активное содействие следствию;
- явка с повинной.
Если удаётся доказать, что лицо не осознавало террористический характер задания (например, думало, что просто передаёт сумку «для полиции»), то можно говорить о невиновности в форме отсутствия умысла. В таком случае состав преступления может быть переквалифицирован или дело прекращено. Если же следствие установит, что человек понимал последствия (например, знал, что это взрыв), но «поддался на уговоры» — тогда вину полностью исключить трудно и возраст/обман могут лишь смягчить приговор, но не освободить.
Если пожилой человек действовал под угрозами и был обманут, можно добиться полной переквалификации обвинения либо серьёзного смягчения наказания, отмечает Жорин. Суду важно будет предоставить аудиозаписи, переписки, подтверждающие угрозы и шантаж; данные операторов связи; показания свидетелей (родственники, соседи); экспертизы психологического состояния.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские спецслужбы обманным путём вовлекли пятерых пенсионерок в подготовку терактов против российских военных, намереваясь использовать их в качестве «живых бомб». Позднее был опубликован ролик с признательными показаниями жертв.