Регион
12 августа, 05:20

От курьера до Роскомнадзора: Стала известна новая многоходовая схема обмана россиян

Роскомнадзор предупредил о новой схеме мошенничества с участием службы доставки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Dundjerski

В 2025 году в России активизировались мошенники, использующие многоэтапную схему с подставными звонками от «службы доставки» и «сотрудников Роскомнадзора». Об этом РИА «Новости» рассказали в ведомстве.

«Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП «ГРЧЦ», созданный по инициативе Роскомнадзора, отмечает, что с начала текущего года мошенники активно применяют новую многоэтапную схему обмана со звонками от якобы службы доставки и Роскомнадзора», — говорится в сообщении.

На первом этапе жертве звонят через мессенджер, представляются курьерами и просят продиктовать код из SMS для сверки данных. Получив его, аферисты прерывают разговор и рассылают фальшивые уведомления якобы от Роскомнадзора с предупреждением о мошенничестве.

После этого злоумышленники связываются повторно — уже в образе «сотрудников Роскомнадзора» — и заявляют, что личные данные были украдены. Для убедительности они переводят жертву на «представителей» Центробанка, Росфинмониторинга или правоохранительных органов, которые убеждают оформить кредит и перевести деньги на так называемый безопасный счёт.

Стало известно, как Лабубу помогает аферистам оставить россиян с пустым кошельком
Ранее сообщалось, что мошенники освоили ещё одну уловку — кражу бонусных баллов из программ лояльности. Злоумышленники рассылают фальшивые письма и SMS с сообщениями вроде «Ваши бонусы сгорают!». Переход по ссылке ведёт на поддельный сайт, где жертва вводит логин и пароль, передавая преступникам доступ к своему аккаунту.

Милена Скрипальщикова
