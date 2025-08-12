От курьера до Роскомнадзора: Стала известна новая многоходовая схема обмана россиян

В 2025 году в России активизировались мошенники, использующие многоэтапную схему с подставными звонками от «службы доставки» и «сотрудников Роскомнадзора». Об этом РИА «Новости» рассказали в ведомстве.

«Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП «ГРЧЦ», созданный по инициативе Роскомнадзора, отмечает, что с начала текущего года мошенники активно применяют новую многоэтапную схему обмана со звонками от якобы службы доставки и Роскомнадзора», — говорится в сообщении.

На первом этапе жертве звонят через мессенджер, представляются курьерами и просят продиктовать код из SMS для сверки данных. Получив его, аферисты прерывают разговор и рассылают фальшивые уведомления якобы от Роскомнадзора с предупреждением о мошенничестве.

После этого злоумышленники связываются повторно — уже в образе «сотрудников Роскомнадзора» — и заявляют, что личные данные были украдены. Для убедительности они переводят жертву на «представителей» Центробанка, Росфинмониторинга или правоохранительных органов, которые убеждают оформить кредит и перевести деньги на так называемый безопасный счёт.