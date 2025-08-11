Мошенники научились воровать и обналичивать бонусные баллы россиян

Злоумышленники освоили схемы хищения бонусных баллов, которые россияне копят в программах лояльности. Как пояснил эксперт Руслан Ахмедов в беседе с РИАМО, преступники используют фишинг — рассылают письма и SMS с фальшивыми предупреждениями, например: «Ваши бонусы сгорают!». Перейдя по ссылке, жертва попадает на поддельный сайт, где вводит логин и пароль, после чего мошенники получают доступ к аккаунту.

Для кражи данных аферисты также создают дубликаты известных интернет-магазинов с заманчивыми скидками. Пользователь, оплачивая покупку бонусами, передаёт злоумышленникам данные карты лояльности. Распознать подделку можно по ошибкам в URL (например, mapelsin.ru вместо myapelsin.ru), отсутствию HTTPS или навязчивой рекламе.

Чтобы защититься, эксперты советуют избегать переходов по подозрительным ссылкам и всегда проверять баланс баллов. Для входа в аккаунт безопаснее использовать официальные приложения, а не браузер — их сложнее подделать. Дополнительную безопасность обеспечит виртуальная карта с ограниченным лимитом вместо привязки бонусного счёта к основной кредитке.

Ахмедов предупредил, что мошенники часто взламывают аккаунты через «восстановление доступа», используя простые пароли вроде дат рождения. Он рекомендовал не копить баллы надолго и подключить SMS-оповещения о списаниях — это поможет быстро заметить взлом.

Поскольку бонусы не считаются валютой, такие кражи редко попадают под уголовные статьи. Однако компании усиливают защиту: внедряют двухфакторную аутентификацию и следят за утечками данных. Пользователям остаётся полагаться на бдительность и сложные пароли.