«Ваша карта заблокирована»: Названы фразы, которые выдают мошенников

«Ваш аккаунт / карта заблокированы — срочно примите меры!», «Это последний шанс — иначе будут штрафы / арест!», «Для подтверждения нужен ваш код из СМС», «Вы выиграли приз! Просто оплатите доставку», «Я из техподдержки — мне нужно удалённо подключиться к вашему компьютеру». Эти фразы очень часто используют мошенники, предупредил россиян заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, злоумышленники продолжают совершенствовать свои методы, однако многие приёмы остаются неизменными. В частности, они используют давление, создают ложную срочность и пытаются вызвать у жертвы страх или жадность. Одним из самых распространённых сценариев является сообщение о блокировке счёта или карты с требованием срочно принять меры, хотя настоящие банки никогда не угрожают блокировкой через сообщения или звонки с неизвестных номеров.

Также собеседник RT обратил внимание на ещё один тревожный сигнал — запугивание последствиями. В таких случаях аферисты используют фразы про арест, чтобы заставить человека действовать быстро и без раздумий. Особенно опасны просьбы подтвердить код из СМС или проверить личные данные. Поскольку ни один легальный сервис не запрашивает у клиента такие коды, это всегда признак мошенничества.