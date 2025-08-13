Минцифры: Ограничения в WhatsApp и Telegram снизят число звонков мошенников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emre Akkoyun
Ограничение голосовых вызовов в мессенджерах Telegram и WhatsApp, о котором ранее объявил Роскомнадзор, поможет снизить количество звонков мошенников. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Подчёркивается, что об ограничении других функций речи не идёт.
«Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов», — заявили в ведомстве, добавив, что частичное ограничение касается лишь голосовых вызовов.
Напомним, ранее сегодня Роскомнадзор подтвердил введение мер по частичной блокировке звонков в WhatsApp и Telegram, объяснив это игнорированием запросов правоохранителей о противодействии мошенничеству. В ведомстве пояснили, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными каналами, которые аферисты используют для обмана, вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Это подтверждает и статистика правоохранительных органов, и жалобы со стороны самих граждан.