Минцифры: Ограничения в WhatsApp и Telegram снизят число звонков мошенников

Напомним, ранее сегодня Роскомнадзор подтвердил введение мер по частичной блокировке звонков в WhatsApp и Telegram, объяснив это игнорированием запросов правоохранителей о противодействии мошенничеству. В ведомстве пояснили, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными каналами, которые аферисты используют для обмана, вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Это подтверждает и статистика правоохранительных органов, и жалобы со стороны самих граждан.