Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 14:47

Минцифры: Ограничения в WhatsApp и Telegram снизят число звонков мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emre Akkoyun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emre Akkoyun

Ограничение голосовых вызовов в мессенджерах Telegram и WhatsApp, о котором ранее объявил Роскомнадзор, поможет снизить количество звонков мошенников. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Подчёркивается, что об ограничении других функций речи не идёт.

«Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов», — заявили в ведомстве, добавив, что частичное ограничение касается лишь голосовых вызовов.

Депутат Немкин: Telegram и WhatsApp много лет не хотели соблюдать законы России
Депутат Немкин: Telegram и WhatsApp много лет не хотели соблюдать законы России

Напомним, ранее сегодня Роскомнадзор подтвердил введение мер по частичной блокировке звонков в WhatsApp и Telegram, объяснив это игнорированием запросов правоохранителей о противодействии мошенничеству. В ведомстве пояснили, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными каналами, которые аферисты используют для обмана, вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Это подтверждает и статистика правоохранительных органов, и жалобы со стороны самих граждан.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Минцифры РФ
  • Роскомнадзор
  • Telegram
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar