Звонки через WhatsApp и Telegram в России станут менее стабильными

Роскомнадзор из-за мошенников вводит дополнительные меры в отношении голосовой связи в Telegram и WhatsApp. Об этом ведомство сообщило журналистам в среду, 13 августа.

В РКН пояснили, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными каналами, которые злоумышленники используют для обмана, вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Это подтверждает и статистика правоохранительных органов, и жалобы со стороны самих граждан. Направленные владельцам сервисов требования принять меры по противодействию этим действиям неоднократно оставались без ответа.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — отметили в Роскомнадзоре.