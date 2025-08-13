Встреча Путина и Трампа
13 августа, 13:13

Звонки через WhatsApp и Telegram в России станут менее стабильными

РКН принял меры по предотвращению звонков мошенников в мессенджерах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasiia Sapozhnikova

Роскомнадзор из-за мошенников вводит дополнительные меры в отношении голосовой связи в Telegram и WhatsApp. Об этом ведомство сообщило журналистам в среду, 13 августа.

В РКН пояснили, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными каналами, которые злоумышленники используют для обмана, вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Это подтверждает и статистика правоохранительных органов, и жалобы со стороны самих граждан. Направленные владельцам сервисов требования принять меры по противодействию этим действиям неоднократно оставались без ответа.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — отметили в Роскомнадзоре.

Life.ru уже рассказывал, что этим летом аферисты научились обманывать россиян в Telegram новой схемой, используя «кружки» от имени именинников. Злоумышленники взламывают аккаунты и записывают видео, имитируя голос и внешность жертвы, чтобы выманить деньги.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Законы
  • Telegram
  • whatsapp
  • Общество
