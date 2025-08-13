Депутат Немкин: Telegram и WhatsApp много лет не хотели соблюдать законы России

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин («Единая Россия») заявил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp на протяжении многих лет не выполняют требования российского законодательства, в том числе по удалению противоправных материалов и защите персональных данных.

По его словам, частичное ограничение работы сервисов — мера для защиты граждан, поскольку эти платформы активно используются для телефонного мошенничества. Сейчас мессенджеры продолжают работать, но заблокированы только голосовые вызовы.

«Доступ к звонкам будет восстановлен только в случае выполнения требований — локализации данных пользователей, оперативного удаления противоправных материалов, сотрудничества с правоохранительными органами и обеспечения защиты персональной информации», — отметил Немкин у себя в Telegram-канале.