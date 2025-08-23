Мессенджер MAX
23 августа, 13:26

В МВД назвали данные, которые никому нельзя сообщать

МВД: Никому нельзя сообщать PIN-код карты, CVV и данные из СМС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inna Kot

МВД России в лице Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) настоятельно рекомендует гражданам сохранять в тайне ряд важнейших банковских данных. Как сообщили представители ведомства ТАСС, категорически запрещено передавать кому бы то ни было PIN-код карты, любые пароли, коды подтверждения из СМС-сообщений от банка, а также три цифры на оборотной стороне карты. Нарушение этого правила чревато потерей финансовых средств и махинаций со стороны мошенников.

Помимо вышеперечисленного, не следует раскрывать и срок действия банковской карты. Представители УБК объясняют это тем, что иногда для проведения транзакций достаточно лишь номера карты и даты её истечения.

«Данные, которые нельзя никому сообщать: CVV или CVC, указанные на оборотной стороне банковской карты. Прямым доступом к вашему счёту также является пин-код карты. Нельзя передавать третьим лицам пароли и коды из банковских уведомлений, которые служат подтверждением совершения операций по счёту», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, в киберполиции уточнили, что знание одних лишь общедоступных данных, таких как номер банковской карты (с лицевой стороны), номер привязанного к ней расчетного счета, связанный со счетом номер телефона или наименование банка, не позволит мошенникам получить доступ к деньгам.

Мошенники начали притворяться правоохранителями, которые ловят телефонных аферистов
Ранее сообщалось, что банки будут обязаны внедрить более строгий контроль над операциями по снятию наличных в банкоматах. Эта мера направлена на предотвращение финансовых махинаций и защиту клиентов. Центробанк РФ, со своей стороны, обозначил девять ключевых маркеров, которые помогут выявлять подозрительные денежные операции.

Ольга Сливченко
