Девять сигналов тревоги: В ЦБ рассказали, как будут вычислять мошенников у банкоматов
С 1 сентября кредитные организации будут обязаны активнее контролировать выдачу наличных через банкоматы, уберечь клиентов от мошеннических схем. Банк России обозначил девять ключевых «тревожных» факторов, которые помогут распознать подозрительные транзакции.
В перечне признаков — странное поведение при снятии денег: необычное время, нетипичная сумма или банкомат в непривычном месте. Например, если запрос на наличные приходит не с карты, а через QR-код, это вызовет подозрения. Также внимание уделят изменению активности звонков за несколько часов до операции и резкому росту сообщений с новых номеров.
Особое внимание уделяется финансовым манёврам: снятие средств в течение суток после оформления кредита или увеличения лимита по карте, переводы свыше 200 тысяч рублей через Систему быстрых платежей (СБП) со счетов в других банках и досрочное закрытие крупных вкладов.
Изменение номера телефона для входа в интернет-банк, данные от операторов связи о смене характеристик устройства клиента или обнаружение вредоносных программ на смартфоне — всё это станет поводом для настороженности.
«Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введёт временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка», — пояснила пресс-служба регулятора.
