В России впервые задержали мошенника, использовавшего в схеме мессенджер MAX

На Дону задержан местный житель, подозреваемый в содействии международной мошеннической группе, которая пользовалась мессенджером MAX для обмана граждан. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, инцидент, произошедший 14 августа, стал первым зафиксированным случаем дистанционного мошенничества с применением указанного мессенджера.

Задержание и допрос пособника мошенников. Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным следствия, потерпевшая из Курска, следуя указаниям злоумышленников, выдававших себя за представителей госорганов, потеряла 444 тысячи рублей. Афера началась с телефонного звонка через новый мессенджер, установленный на её устройстве. В связи с этим было начато уголовное производство по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

Правоохранителям удалось оперативно установить личность гражданина, который служил посредником в перечислении денег аферистам. Его задержали совместно с сотрудниками Росгвардии. В настоящее время ведётся работа по идентификации всех участников преступной схемы с целью их последующего задержания. Решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения, а также проводится проверка его возможной причастности к другим подобным преступным эпизодам.

Волк подчеркнула, что благодаря слаженным действиям правоохранителей и существующей системе взаимодействия с банковским сектором, похищенные средства были успешно заблокированы на счёте, что предотвратило их окончательное присвоение мошенниками. По завершении предварительного следствия потерпевшей будет оказана помощь в возврате денег.