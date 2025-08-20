Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 11:19

В России впервые задержали мошенника, использовавшего в схеме мессенджер MAX

Житель Шахт задержан за пособничество мошенникам с использованием MAX

На Дону задержан местный житель, подозреваемый в содействии международной мошеннической группе, которая пользовалась мессенджером MAX для обмана граждан. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, инцидент, произошедший 14 августа, стал первым зафиксированным случаем дистанционного мошенничества с применением указанного мессенджера.

Задержание и допрос пособника мошенников. Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным следствия, потерпевшая из Курска, следуя указаниям злоумышленников, выдававших себя за представителей госорганов, потеряла 444 тысячи рублей. Афера началась с телефонного звонка через новый мессенджер, установленный на её устройстве. В связи с этим было начато уголовное производство по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

Правоохранителям удалось оперативно установить личность гражданина, который служил посредником в перечислении денег аферистам. Его задержали совместно с сотрудниками Росгвардии. В настоящее время ведётся работа по идентификации всех участников преступной схемы с целью их последующего задержания. Решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения, а также проводится проверка его возможной причастности к другим подобным преступным эпизодам.

Волк подчеркнула, что благодаря слаженным действиям правоохранителей и существующей системе взаимодействия с банковским сектором, похищенные средства были успешно заблокированы на счёте, что предотвратило их окончательное присвоение мошенниками. По завершении предварительного следствия потерпевшей будет оказана помощь в возврате денег.

Россиянам объяснили, как распознать мошенников под «маской» благотворительности
Россиянам объяснили, как распознать мошенников под «маской» благотворительности

Мошенники придумывают всё новые и новые схемы — одна изощрённее другой. Ранее Life.ru рассказывал, как аферисты изобрели новый способ обмана россиян: они рассылают поддельные снимки экрана, имитирующие данные из мобильного банкинга. Злоумышленники заманивают граждан обещаниями баснословной прибыли от вымышленных инвестиций или лотерей, требуя предварительно перевести некую сумму в качестве «комиссии» или «обеспечения».

BannerImage

Обложка © Telegram/Ирина Волк

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar