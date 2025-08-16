Мошенники стали обманывать россиян, подделывая скриншоты приложений банков

Появилась новая схема мошенничества, при которой россиянам отправляют поддельные скриншоты, выдаваемые за информацию из банковского приложения. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Всплывающее окно сообщает, что для вывода крупной суммы нужен «встречный перевод» получателю (мошенникам!) в размере 49 900 рублей. Утверждается, что это требование «антифрод-системы» для «подтверждения получателя». Гражданину обещают огромную прибыль от «инвестиций» или «выигрыша», — рассказали правоохранители.

Когда жертва пытается получить свои деньги, злоумышленники придумывают предлоги вроде «комиссии», «антифрод-проверки» или «разблокировки счёта», чтобы заставить её перевести средства. Киберполиция настоятельно напоминает: легальные финансовые учреждения (банки, платежные системы, брокеры) никогда не будут требовать перевода денег на счёт физического лица. Комиссии всегда уплачиваются самому сервису, а системы защиты от мошенничества не предполагают переводов средств.