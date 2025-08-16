Встреча Путина и Трампа
16 августа, 09:39

В МВД предупредили о новой схеме подмены контактов в телефонах россиян

МВД: Мошенники научились менять контакты в смартфонах при помощи .vcf файлов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Новая схема мошенников: злоумышленники рассылают сообщения с файлами .vcf, которые автоматически добавляют или заменяют контакты в адресной книге жертвы. Об этом предупредило МВД России.

«Мошенники постоянно ищут новые, изощрённые способы обмана. Один из таких методов, набирающий активную популярность, использует безобидный на первый взгляд файл - .vcf (vCard File. — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

Аферисты присылают сообщения в SMS, WhatsApp или Telegram, маскируя их под уведомления от банков, служб доставки, госструктур, коллег или знакомых. В письме содержится файл .vcf — стандартная электронная «визитка» с контактной информацией. При открытии такого файла телефон предлагает сохранить новый контакт или обновить существующий.

Процесс происходит быстро и часто незаметно: жертва может не заметить, что в её адресной книге появился новый номер или изменился старый. Правоохранители советуют сохранять контакты банков, почтовых операторов и госструктур самостоятельно и не доверять ссылкам или файлам от неизвестных отправителей.

Ранее россиян предупредили о другой мошеннической схеме, основанной на подделке официальных уведомлений от портала «Госуслуги». Фальшивые письма легко отличить от настоящих: номера телефонов не совпадают с официальными, в тексте часто встречается искажённое написание «Гос услуги» с пробелом, отсутствует фирменная подпись и другие элементы оформления, характерные для реальных уведомлений.

Милена Скрипальщикова
