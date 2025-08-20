Россиянам объяснили, как распознать мошенников под «маской» благотворительности

Ключевым признаком мошеннических действий является запрос о перечислении средств на нужды благотворительности на персональные счета или электронные кошельки. Надёжные фонды принимают пожертвования исключительно через официальные банковские каналы, предупредила попечитель фонда «Пари и Побеждай» Алина Лебедева.

«Ещё один признак мошенничества — требование внести сразу существенную сумму, например от 1 тыс. рублей. Настоящие фонды ценят любую помощь, даже самую маленькую. Опасаться стоит и тогда, когда от вас просят отправить СМС, пройти «верификацию» или совершить другие странные действия ради доступа к информации о сборе. Часто это делается для кражи денег или личных данных», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Лебедева рекомендует всегда убеждаться в легитимности фонда, проверив его наличие в реестре Министерства юстиции на сайте ведомства. Она подчеркнула, что подлинные организации имеют официальную регистрацию, собственный веб-сайт и регулярно публикуют финансовые отчёты. Представители заслуживающих доверия фондов всегда открыты к общению с жертвователями, предоставляют исчерпывающие ответы на вопросы и регулярно информируют о своей деятельности.

Лебедева утверждает, что работа честных благотворительных организаций отличается прозрачностью. Они готовы предоставить документацию, детально рассказать о целевом использовании средств и ответить на любые вопросы. Если возникают малейшие сомнения, лучше отказаться от перевода и обратиться за консультацией к специалистам, советует Лебедева.