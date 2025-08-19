Звонок, который вы сделаете сами: В МВД рассказали о новой хитрой тактике мошенников
МВД: Мошенники начали убеждать своих жертв самих сделать первый звонок
Мошенники придумали хитрый способ обходить современные системы безопасности банков и цифровых сервисов — они вынуждают жертв сами набирать их номера. Об этом 19 августа сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В телеграм-канале ведомства объяснили, что злоумышленники создают искусственную ситуацию паники или срочности, используя поддельные документы и сообщения, а затем оставляют контактный телефон. Главная задача — заставить человека самостоятельно позвонить по этому номеру.
Чаще всего аферисты рассылают «срочные» уведомления через мессенджеры, электронную почту или даже обычный почтовый ящик. В сообщениях фигурируют истории о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», необходимости срочно обновить банковские данные или карту, проблемах с оплатой коммунальных услуг и штрафов. Иногда жертве сообщают, что с ней хочет связаться «следователь» по указанному телефону.
По словам экспертов МВД, такой приём работает, потому что в состоянии тревоги человек склонен доверять тому, кто якобы помогает решить проблему. Кроме того, системы антифрода не фиксируют входящий звонок от мошенника, поскольку инициатором разговора становится сам абонент — это позволяет злоумышленникам оставаться незамеченными и избегать блокировок.
