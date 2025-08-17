Пенсионерка из Москвы потеряла четыре квартиры и миллион рублей, попав на крючок мошенников

В Москве 78-летняя женщина стала жертвой крупного обмана, потеряв за полгода более 1 миллиона рублей наличными и четыре квартиры в столице. Как установили правоохранители, преступление раскрылось только когда аферисты попытались оформить ренту на загородную недвижимость пенсионерки.

По данным следствия, всё началось с телефонного звонка от человека, представившегося «новым участковым». Лжеполицейский предупредил женщину о «действующей в её отношении преступной группировке» и дал «новый служебный номер» для связи. Когда пенсионерке действительно начали звонить мошенники, она, следуя инструкциям «участкового Виктора», стала выполнять их требования, уверенная, что так помогает следствию.

«Силовик по имени Виктор уверял меня, что сделку контролируют правоохранители и она будет фиктивной», — рассказала потерпевшая.

Сначала женщина по указанию злоумышленников положила 800 тысяч рублей в указанный почтовый ящик, затем сняла и передала ещё 300 тысяч со своих банковских счетов. После этого под давлением аферистов она продала четыре московские квартиры — на улицах Санникова, Чукотском проезде и две на Беломорской, отдав все вырученные деньги «курьерам».

Как сообщили в прокуратуре Северо-Восточного административного округа, общий ущерб превысил 50 миллионов рублей. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере взято на особый контроль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и личности злоумышленников.