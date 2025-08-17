Что ещё? Взломанные аккаунты россиян предоставляют для аферистов не только личную информацию
Аферисты стали не только красть личную информацию, но и портить мнение о людях
Аферисты получают доступ к личным данным россиян через взломанные аккаунты в социальных сетях. Опасность — не только в краже информации, но и в уничтожении репутации и финансовых махинациях. Об этом предупредило МВД РФ.
«Вот что может произойти: кража конфиденциальной информации. Первым делом мошенник исследует переписку, списки контактов, заметки и личные данные на странице. Цель: собрать номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, имена родственников, места работы/учебы, интересы», — говорится в сообщении.
Через взломанные аккаунты злоумышленники могут распространять спам, вредоносное ПО, шантажировать пользователей, взламывать связанные сервисы и совершать уголовные действия от имени владельца аккаунта. Ведомство предупреждает: чем раньше человек защитит свои профили и пароли, тем меньше рисков для личных данных и репутации.
Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества: россиянам приходят поддельные скриншоты якобы из банковских приложений. В них появляется уведомление, что для вывода крупной суммы необходимо сделать «встречный перевод» на 49 900 рублей — якобы для подтверждения получателя по «антифрод-системе». Жертве обещают огромную прибыль от «инвестиций» или «выигрыша».