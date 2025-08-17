Что ещё? Взломанные аккаунты россиян предоставляют для аферистов не только личную информацию

Аферисты получают доступ к личным данным россиян через взломанные аккаунты в социальных сетях. Опасность — не только в краже информации, но и в уничтожении репутации и финансовых махинациях. Об этом предупредило МВД РФ.

«Вот что может произойти: кража конфиденциальной информации. Первым делом мошенник исследует переписку, списки контактов, заметки и личные данные на странице. Цель: собрать номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, имена родственников, места работы/учебы, интересы», — говорится в сообщении.

Через взломанные аккаунты злоумышленники могут распространять спам, вредоносное ПО, шантажировать пользователей, взламывать связанные сервисы и совершать уголовные действия от имени владельца аккаунта. Ведомство предупреждает: чем раньше человек защитит свои профили и пароли, тем меньше рисков для личных данных и репутации.