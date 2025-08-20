Мошенники взломали Instagram* Иды Галич с 7 млн подписчиков

Аккаунт популярной телеведущей Иды Галич в запрещённой в России социальной сети Instagram* был взломан злоумышленниками. Об инциденте блогерша сама рассказала своим поклонникам в телеграм-канале.

«Если там что-то будут просить, не переводите. Я никогда деньги не собирала. Попробуйте сделать и создать что-то самостоятельно. Если у меня из-за вас на нервах пропадёт молоко, я каждому оторву руки», — написала она.

Напомним, что в конце июля у Иды Галич родилась дочка. Рассказывая поклонникам об этом радостном событии, блогерша рассказала, что не отказывалась от активного образа жизни практически до самых родов — даже в тот день, когда начались схватки, она участвовала в экскурсии по музею-усадьбе.