Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 18:07

Мошенники взломали Instagram* Иды Галич с 7 млн подписчиков

Ида Галич. Обложка © IdaGalich

Ида Галич. Обложка © IdaGalich

Аккаунт популярной телеведущей Иды Галич в запрещённой в России социальной сети Instagram* был взломан злоумышленниками. Об инциденте блогерша сама рассказала своим поклонникам в телеграм-канале.

«Если там что-то будут просить, не переводите. Я никогда деньги не собирала. Попробуйте сделать и создать что-то самостоятельно. Если у меня из-за вас на нервах пропадёт молоко, я каждому оторву руки»,написала она.

«Девчонка выиграла лотерею!»: Ида Галич познакомила старшего сына с новорождённой сестрой
«Девчонка выиграла лотерею!»: Ида Галич познакомила старшего сына с новорождённой сестрой

Напомним, что в конце июля у Иды Галич родилась дочка. Рассказывая поклонникам об этом радостном событии, блогерша рассказала, что не отказывалась от активного образа жизни практически до самых родов — даже в тот день, когда начались схватки, она участвовала в экскурсии по музею-усадьбе.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ида Галич
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar