Ида Галич стала мамой во второй раз
Телеведущая Ида Галич сообщила о рождении дочери
Ида Галич в роддоме. Обложка © Telegram / IdaGalich
Популярная телеведущая и блогер Ида Галич сообщила о рождении дочери. Новостью она поделилась в своём телеграм-канале, сопроводив пост трогательными фотографиями и откровенным рассказом.
«Разрешите познакомить вас с человеком, которого я ровно 39 недель носила под сердцем. Я смотрю на неё и не понимаю, как мы раньше жили без этой замечательной крохи. Боже! Мое сердце стало ещё больше», — написала 35-летняя Галич.
Звезда рассказала, что практически до самых родов вела активный образ жизни — путешествовала в Антарктиду, работала над проектами и даже в день схваток находилась на экскурсии в музее-усадьбе. Несмотря на сложные роды телеведущая отметила, что ради такого счастья готова на всё.
Поклонники отмечают, что Ида действительно выглядит счастливой — на опубликованных кадрах видно, как звезда с любовью смотрит на новорождённую дочь, а её избранник Олег Ледвич нежно обнимает обоих. К слову, это второй ребёнок телеведущей.
Напомним, что Галич столкнулась с серьёзными трудностями во время своей второй беременности. Знаменитость призналась, что заключительный этап беременности оказался настоящим испытанием, из-за которого ей пришлось постоянно бороться с отёками и усталостью.