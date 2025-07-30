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30 июля, 11:32

Ида Галич стала мамой во второй раз

Телеведущая Ида Галич сообщила о рождении дочери

Ида Галич в роддоме. Обложка © Telegram / IdaGalich

Ида Галич в роддоме. Обложка © Telegram / IdaGalich

Популярная телеведущая и блогер Ида Галич сообщила о рождении дочери. Новостью она поделилась в своём телеграм-канале, сопроводив пост трогательными фотографиями и откровенным рассказом.

«Разрешите познакомить вас с человеком, которого я ровно 39 недель носила под сердцем. Я смотрю на неё и не понимаю, как мы раньше жили без этой замечательной крохи. Боже! Мое сердце стало ещё больше»,написала 35-летняя Галич.

Фото © Telegram / IdaGalich

Фото © Telegram / IdaGalich

Звезда рассказала, что практически до самых родов вела активный образ жизни — путешествовала в Антарктиду, работала над проектами и даже в день схваток находилась на экскурсии в музее-усадьбе. Несмотря на сложные роды телеведущая отметила, что ради такого счастья готова на всё.

Фото © Telegram / IdaGalich

Фото © Telegram / IdaGalich

Поклонники отмечают, что Ида действительно выглядит счастливой — на опубликованных кадрах видно, как звезда с любовью смотрит на новорождённую дочь, а её избранник Олег Ледвич нежно обнимает обоих. К слову, это второй ребёнок телеведущей.

Кофе, роллы и вино: У хейтеров «подгорело» от «беременной диеты» Иды Галич
Кофе, роллы и вино: У хейтеров «подгорело» от «беременной диеты» Иды Галич

Напомним, что Галич столкнулась с серьёзными трудностями во время своей второй беременности. Знаменитость призналась, что заключительный этап беременности оказался настоящим испытанием, из-за которого ей пришлось постоянно бороться с отёками и усталостью.

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Алиса Хуссаин
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