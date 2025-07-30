Ида Галич стала мамой во второй раз

Популярная телеведущая и блогер Ида Галич сообщила о рождении дочери. Новостью она поделилась в своём телеграм-канале, сопроводив пост трогательными фотографиями и откровенным рассказом.

«Разрешите познакомить вас с человеком, которого я ровно 39 недель носила под сердцем. Я смотрю на неё и не понимаю, как мы раньше жили без этой замечательной крохи. Боже! Мое сердце стало ещё больше», — написала 35-летняя Галич.

Фото © Telegram / IdaGalich

Звезда рассказала, что практически до самых родов вела активный образ жизни — путешествовала в Антарктиду, работала над проектами и даже в день схваток находилась на экскурсии в музее-усадьбе. Несмотря на сложные роды телеведущая отметила, что ради такого счастья готова на всё.

Фото © Telegram / IdaGalich

Поклонники отмечают, что Ида действительно выглядит счастливой — на опубликованных кадрах видно, как звезда с любовью смотрит на новорождённую дочь, а её избранник Олег Ледвич нежно обнимает обоих. К слову, это второй ребёнок телеведущей.