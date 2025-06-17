«Конкретно так разваливаюсь»: Ида Галич рассказала о своей беременности
Ида Галич рассказала о плохом самочувствии во время беременности
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Телеведущая и блогер Ида Галич готовится к рождению второго ребёнка, однако признаётся, что беременность дается ей нелегко. Финальная стадия беременности оказалась для неё настоящим испытанием, но звезда надеется на помощь ежедневной йоги, которая, как она надеется, поможет ей вернуться к нормальному состоянию.
«Токсикоз мучал меня весь первый триместр. Второй у меня был идеальный. Сейчас я на финишной прямой. И, честно говоря, конкретно так разваливаюсь. Но надеюсь, благодаря ежедневной йоге войду в состояние, которое смогла удержать на втором триместре», — рассказала Галич.
Блогер также рассказала о своём весе: в начале беременности она весила 56 килограммов, а к настоящему моменту набрала до 70 килограммов. В отличие от первой беременности, когда она набрала 28 килограммов, на этот раз блогерша планирует остановиться на 14 килограммах. Для этого она намерена вернуться к строгой диете, исключив сладости и фастфуд из своего рациона.
Напомним, что Галич признавалась в употреблении алкоголя во время второй беременности. Она пила белое вино, разбавленное водой. Однако врачи предупредили — алкоголь даже в разбавленном виде может негативно сказаться на плоде. Также роллы с сырой рыбой могут быть опасны для беременных, так как они могут привести к инфекциям.