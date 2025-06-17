«Конкретно так разваливаюсь»: Ида Галич рассказала о своей беременности

Телеведущая и блогер Ида Галич готовится к рождению второго ребёнка, однако признаётся, что беременность дается ей нелегко. Финальная стадия беременности оказалась для неё настоящим испытанием, но звезда надеется на помощь ежедневной йоги, которая, как она надеется, поможет ей вернуться к нормальному состоянию.

«Токсикоз мучал меня весь первый триместр. Второй у меня был идеальный. Сейчас я на финишной прямой. И, честно говоря, конкретно так разваливаюсь. Но надеюсь, благодаря ежедневной йоге войду в состояние, которое смогла удержать на втором триместре», — рассказала Галич.