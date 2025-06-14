«Скоро нас будет пятеро!» Тодоренко подтвердила третью беременность в претенциозном видео к 35-летию

Регина Тодоренко, которой сегодня исполнилось 35 лет, сообщила, что ждёт третьего ребёнка. Вместе с мужем Владом Топаловым она уже воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.

Тодоренко призналась в свой юбилей, что ждёт третьего ребёнка. Видео © instagram(признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko

Недавно поклонники начали подозревать, что Тодоренко беременна в третий раз, но она попросила фанатов подождать до 14 июня, пообещав сделать важное заявление в этот день. Тодоренко сдержала обещание и опубликовала видео, в котором перечисляются её достижения к 35 годам. В финале ролика Тодоренко встречается с мужем на улице, и Влад крепко обнимает её. Далее Регина говорит, что ей удалось наладить отношения с внутренним ребенком, а затем показывает заметно округлившийся живот.

«Сегодня мне 35! За эти годы я прыгала с водопада Виктория, погружалась на дно океана и однажды посадила самолёт. Я побывала в 109 странах, покорила гималайскую вершину, получила ТЭФИ, взяла тысячу интервью, озвучила оскароносный «Энканто», записала музыкальный альбом. Вела шоу и строила шалаши в джунглях. И знаете, всё, что я перечислила выше, — это, конечно, красиво и очень важно. Но если бы пришлось оставить только одно слово, то, без раздумий, это слово было бы «семья». Мне 35 и скоро нас будет пятеро», — поделилась Тодоренко.