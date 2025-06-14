«Скоро нас будет пятеро!» Тодоренко подтвердила третью беременность в претенциозном видео к 35-летию
Регина Тодоренко призналась в своё 35-летие, что ждёт третьего ребёнка
Регина Тодоренко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko
Регина Тодоренко, которой сегодня исполнилось 35 лет, сообщила, что ждёт третьего ребёнка. Вместе с мужем Владом Топаловым она уже воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.
Тодоренко призналась в свой юбилей, что ждёт третьего ребёнка. Видео © instagram(признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko
Недавно поклонники начали подозревать, что Тодоренко беременна в третий раз, но она попросила фанатов подождать до 14 июня, пообещав сделать важное заявление в этот день. Тодоренко сдержала обещание и опубликовала видео, в котором перечисляются её достижения к 35 годам. В финале ролика Тодоренко встречается с мужем на улице, и Влад крепко обнимает её. Далее Регина говорит, что ей удалось наладить отношения с внутренним ребенком, а затем показывает заметно округлившийся живот.
«Сегодня мне 35! За эти годы я прыгала с водопада Виктория, погружалась на дно океана и однажды посадила самолёт. Я побывала в 109 странах, покорила гималайскую вершину, получила ТЭФИ, взяла тысячу интервью, озвучила оскароносный «Энканто», записала музыкальный альбом. Вела шоу и строила шалаши в джунглях. И знаете, всё, что я перечислила выше, — это, конечно, красиво и очень важно. Но если бы пришлось оставить только одно слово, то, без раздумий, это слово было бы «семья». Мне 35 и скоро нас будет пятеро», — поделилась Тодоренко.
Напомним, о третьей беременности Тодоренко стало известно ещё в конце апреля. Об этом случайно рассказала певица Валерия в разговоре со своим мужем продюсером Иосифом Пригожиным. Позже и сама телеведущая перестала скрывать беременность. На юбилее Владимира Преснякова и Натальи Подольской её заметили в белом платье, подчёркивающем округлившийся живот. При этом до этого Тодоренко предпочитала отшучиваться, когда речь заходила о третьем ребёнке.