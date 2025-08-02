«Девчонка выиграла лотерею!»: Ида Галич познакомила старшего сына с новорождённой сестрой

Ведущая и блогер Ида Галич показала новые кадры из роддома после рождения дочери, теперь она познакомила малышку со всеми родственниками, пришедшими её навестить, а главное — со старшим сыном. По словам Галич, девочка «выиграла лотерею», родившись в такой большой и дружной семье. Видео звезда показала в своём телеграм-канале.

Ида Галич знакомит свою дочь с семьёй. Видео © Telegram / IdaGalich

«Рандомные кадры из нашей жизни. Нашей дочери очень повезло родиться в такой большой и дружной семье. В базовой комплектации — и бабушки, и дедушки, и сестра, и брат, родители, плюс дяди и тёти со своими детьми, которые ждут малышку дома. Тьфу-тьфу-тьфу на тебя! Девчонка, которая выиграла лотерею. Столько защитников и учителей», — написала Галич.

Мальчик подошёл к сестрёнке и засыпал маму вопросами, а не надоест ли малышка всё время лежать и не жарко ли ей. Потом он аккуратно потрогал младенца и погладил по щёчке.