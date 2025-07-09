«Не потеря, а приобретение»: Анна Асти намекнула на окончательное расставание с мужем

Популярная российская певица Анна Асти (Анна Дзюба), похоже, окончательно разорвала отношения с супругом. По крайней мере, бизнесмена Станислава Юркина не было на роскошном праздновании юбилея звезды, который посетили Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Яна Рудковская, Ида Галич, Егор Крид и даже Филипп Киркоров.

Анна Асти намекнула на окончательное расставание с мужем. Видео © Пятый канал

Артисты осыпали коллегу по сцене поздравлениями с 35-летием и роскошными подарками, а вот от мужа презента Анна Асти не дождалась. Она подчеркнула, что никогда ни у кого ничего не просит. Впрочем, больше всего публику удивило другое заявление певицы, которая как будто бы намекнула на расставание.

«Сейчас я иду по жизни, улыбаясь, как обычно. Потому что люди приходят и уходят. А приходят, возможно, ещё лучше, когда ты теряешь кого-то. И возможно, даже не потеря, а только приобретение», — цитирует исполнительницу Пятый канал.