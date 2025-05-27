«Все равно пойдёшь к людям»: Психолог объяснила, почему Анна Асти выбрала быть отшельником
Психолог Абравитова назвала защитной реакцией слова Анны Асти об одиночестве
Анна Асти. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Asti
Певица Анна Асти (Анна Дзюба) выбрала одиночество, так как это её защитная реакция. Такое мнение в беседе с Пятым каналом выразила клинический психолог Марианна Абравитова.
Психолог объяснила, почему Анна Асти выбрала одиночество. Видео © Пятый канал
«Это её защитная реакция именно в моменте. Она проживёт очень быстро этот момент. На самом деле человек — это социальное существо. И какой бы ты ни был закрытый — ты всё равно потом пойдёшь к людям», — подчеркнула специалист.
Психолог отметила, что Асти является артисткой, которая не может обойтись без зрителей и поклонников. Поэтому, по словам эксперта, знаменитость заявила о своей позиции всему миру. Абравитова дополнила, что самодостаточный человек, решивший стать отшельником, не будет говорить об этом всем людям.
«То есть человек настолько уходит в чащу, живёт в пещере, что этой нужды в социуме совершенно нет. Здесь: «Да, я одна, мне никто не нужен. Однако же я взяла микрофон и всем об этом рассказала», — объяснила Абравитова.
Специалист добавила, что следующий этап самотерапии у певицы будет заключаться в создании новых песен о женской силе воли, пережитом предательстве, а также о силе одиночества. Благодаря этому, по словам психолога, Асти может совершить рывок в карьере, так как многие звёзды используют личную историю, чтобы выплеснуть накопившиеся эмоции.
Напомним, ранее Анна Асти рассказала, почему осталась без друзей. По словам певицы, жизненные трудности она преодолевает самостоятельно, так как у неё нет людей, готовых поддержать артистку в непростые времена. Также Асти пояснила, что является лучшей помощницей для самой себя.