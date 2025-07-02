«Кошка орёт, собака писает мимо»: Анна Асти рассказала о буднях вне сцены
Певица Анна Асти считает себя обычным человеком, а не «иконой»
Анна Асти. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / asti
Популярная российская певица Анна Асти (Анна Дзюба), несмотря на огромную армию фанатов, называющих её «иконой», не считает себя таковой. Вне сцены она обычный человек, как и все остальные. Об этом звезда заявила в интервью Пятому каналу.
Анна Асти рассказала о жизни вне сцены. Видео © Пятый канал
«Я просыпаюсь, как обычный человек. Меня будит орущая маленькая кошка, мама что-то хочет от меня, собаки написали мимо пелёнки или ещё что-нибудь», — призналась артистка.
Ранее Анна Асти рассказала, как выдерживает безумный рабочий ритм. Певица подчеркнула, что с трудом справляется со своим напряжённым графиком. По её словам, такой темп может привести к эмоциональному выгоранию.