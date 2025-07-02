«Кошка орёт, собака писает мимо»: Анна Асти рассказала о буднях вне сцены

Популярная российская певица Анна Асти (Анна Дзюба), несмотря на огромную армию фанатов, называющих её «иконой», не считает себя таковой. Вне сцены она обычный человек, как и все остальные. Об этом звезда заявила в интервью Пятому каналу.

Анна Асти рассказала о жизни вне сцены. Видео © Пятый канал

«Я просыпаюсь, как обычный человек. Меня будит орущая маленькая кошка, мама что-то хочет от меня, собаки написали мимо пелёнки или ещё что-нибудь», — призналась артистка.