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2 июля, 09:37

«Кошка орёт, собака писает мимо»: Анна Асти рассказала о буднях вне сцены

Певица Анна Асти считает себя обычным человеком, а не «иконой»

Анна Асти. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / asti

Анна Асти. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / asti

Популярная российская певица Анна Асти (Анна Дзюба), несмотря на огромную армию фанатов, называющих её «иконой», не считает себя таковой. Вне сцены она обычный человек, как и все остальные. Об этом звезда заявила в интервью Пятому каналу.

Анна Асти рассказала о жизни вне сцены. Видео © Пятый канал

«Я просыпаюсь, как обычный человек. Меня будит орущая маленькая кошка, мама что-то хочет от меня, собаки написали мимо пелёнки или ещё что-нибудь», — призналась артистка.

«Не хочется посвящать себя кому-то»: Анна Асти рассказала, почему осталась без друзей
«Не хочется посвящать себя кому-то»: Анна Асти рассказала, почему осталась без друзей

Ранее Анна Асти рассказала, как выдерживает безумный рабочий ритм. Певица подчеркнула, что с трудом справляется со своим напряжённым графиком. По её словам, такой темп может привести к эмоциональному выгоранию.

Борис Эльфанд
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