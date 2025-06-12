Спасает кофе: Анна Асти рассказала, как выдерживает безумный рабочий ритм

Певица Анна Асти призналась, что едва справляется с напряжённым графиком. В эфире программы «Светская хроника» артистка рассказала, что работает на износ, жертвуя сном и личной жизнью ради карьеры.

Анна Асти рассказала, как справляется с огромной нагрузкой. Видео © Пятый канал. Фото © ТАСС / Андреев Владимир

34-летняя артистка признаётся, что поддерживает себя кофе и полагается на помощь команды, хотя многие задачи по-прежнему выполняет лично. Такой ритм привёл к проблемам со здоровьем и внешностью, что не ускользнуло от внимания подписчиков.

«Меня спасает кофе, сразу могу сказать… Очень много работы, очень много моего непосредственно личного участия. Потому что всё, что вы видите, всё, что происходит даже в социальных сетях, делает часть команды, а часть делаю я лично своими ручками», — приводит слова певицы Пятый канал.

Особую тревогу вызывает ситуация в семье певицы. Асти рассказала о частых ссорах с мужем, которые происходят как дома, так и на работе. Поклонники опасаются, что такой темп может привести к эмоциональному выгоранию.

Напряжённая работа стала для певицы способом наверстать упущенное после кризиса 2021 года, когда распался её дуэт с Артемом Умрихиным. Тогда Асти пережила депрессию и даже думала уйти из шоу-бизнеса, но супруг убедил её обратиться за поддержкой к Филиппу Киркорову.