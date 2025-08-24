Украинские мошенники дорвались до нейросетей и начали применять их против россиян
SHOT: Украинские мошенники начали использовать нейросети для шантажа россиян
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Украинские мошенники перешли на использование искусственного интеллекта для масштабного вымогательства и шантажа российских граждан. Как установили журналисты телеграм-канала SHOT, злоумышленники применяют нейросети для создания автоматизированных сценариев атак на несовершеннолетних и взрослых пользователей.
Типичный случай произошёл с 16-летней москвичкой, которая перешла по неизвестной ссылке и вскоре получила сообщение от анонимного пользователя в Telegram. Мошенник, используя ломаный русский язык с вкраплениями украинских слов, сразу приступил к шантажу, утверждая, что обладает геолокационными данными девушки и компрометирующими материалами. В диалоге присутствовали угрозы опубликовать якобы имеющиеся интимные фотографии, если жертва не выполнит требования.
Диалог с ИИ. Фото © SHOT
Особую тревогу вызывает технологическая составляющая атаки. Журналисты провели анализ переписки через чат-бот ChatGPT, который с вероятностью 90% подтвердил, что текст генерировался искусственным интеллектом. Система выявила характерные признаки: несвязные формулировки, механическую повторяемость угроз, отсутствие реакций на конкретные вопросы жертвы и обрывочные предложения, типичные для машинного перевода.
Использование нейросетей позволяет мошенникам масштабировать атаки и одновременно обрабатывать сотни потенциальных жертв. Злоумышленники создают иллюзию присутствия, но фактически ведут диалог по заранее подготовленному алгоритму, что значительно повышает опасность таких схем для неподготовленных пользователей.
Детальное расследование, проведённое подпольщиками, внедрившимися в преступную группировку в Одессе, показало, что украинские мошеннические колл-центры построены по строгой ступенчатой системе. Наиболее низкопоставленными членами таких организаций являются операторы, специализирующиеся на «холодных» обзвонах. Поиск и найм этих сотрудников зачастую осуществляется через общедоступные интернет-ресурсы, где размещаются вакансии.