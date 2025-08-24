Украинские мошенники дорвались до нейросетей и начали применять их против россиян

Украинские мошенники перешли на использование искусственного интеллекта для масштабного вымогательства и шантажа российских граждан. Как установили журналисты телеграм-канала SHOT, злоумышленники применяют нейросети для создания автоматизированных сценариев атак на несовершеннолетних и взрослых пользователей.

Типичный случай произошёл с 16-летней москвичкой, которая перешла по неизвестной ссылке и вскоре получила сообщение от анонимного пользователя в Telegram. Мошенник, используя ломаный русский язык с вкраплениями украинских слов, сразу приступил к шантажу, утверждая, что обладает геолокационными данными девушки и компрометирующими материалами. В диалоге присутствовали угрозы опубликовать якобы имеющиеся интимные фотографии, если жертва не выполнит требования.

Диалог с ИИ. Фото © SHOT

Особую тревогу вызывает технологическая составляющая атаки. Журналисты провели анализ переписки через чат-бот ChatGPT, который с вероятностью 90% подтвердил, что текст генерировался искусственным интеллектом. Система выявила характерные признаки: несвязные формулировки, механическую повторяемость угроз, отсутствие реакций на конкретные вопросы жертвы и обрывочные предложения, типичные для машинного перевода.

Использование нейросетей позволяет мошенникам масштабировать атаки и одновременно обрабатывать сотни потенциальных жертв. Злоумышленники создают иллюзию присутствия, но фактически ведут диалог по заранее подготовленному алгоритму, что значительно повышает опасность таких схем для неподготовленных пользователей.