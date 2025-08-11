В Раде заявили об отмывании €5 млрд окружением Зеленского через криптовалюту

Депутат Рады Гончаренко* заявил, что антикоррупционные органы получили записи разговоров, которые проходили в квартире Тимура Миндича, бизнес-партнёра Владимира Зеленского. Согласно этим записям, обсуждалась покупка французского банка для отмывания 5 миллиардов евро в криптовалюте, что эквивалентно более чем 461 миллиарду рублей.