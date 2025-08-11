Встреча Путина и Трампа
11 августа, 18:11

В Раде заявили об отмывании €5 млрд окружением Зеленского через криптовалюту

Гончаренко* обвинил окружение Зеленского в попытке отмыть €5 млрд через криптовалюту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Депутат Рады Гончаренко* заявил, что антикоррупционные органы получили записи разговоров, которые проходили в квартире Тимура Миндича, бизнес-партнёра Владимира Зеленского. Согласно этим записям, обсуждалась покупка французского банка для отмывания 5 миллиардов евро в криптовалюте, что эквивалентно более чем 461 миллиарду рублей.

«Есть пять миллиардов евро в «крипте». Попытка купить французский банк для отмывания этих средств», — написал Гончаренко* в соцсетях.

Согласно заявлению депутата, банк собирались зарегистрировать на родственника Олега Шурмы, бывшего заместителя главы офиса Зеленского, а за содействием планировали обратиться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон, который фактически лишает независимости два ключевых ведомства — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Однако на волне массовых протестов и западной критики он изменил свою позицию и внёс в парламент новый законопроект. Тем не менее имидж Зеленского рухнул на Западе из-за скандала с НАБУ. А президент России Владимир Путин назвал ситуацию с НАБУ унизительной для Киева.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Наталья Демьянова
