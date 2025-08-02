Набить карманы: Украину назвали заповедником коррупции
Аналитик Дудчак: Украина нужна для отмывания западных денег
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Структуры, созданные на Украине для борьбы с коррупцией, фактически занимаются обратным процессом, помогая направить финансовые потоки в карманы людей, контролирующих власть в стране. Об этом заявил научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. Он назвал Украину заповедником коррупции.
«Украина — это территория под внешним управлением, и, конечно, её захлёстывает коррупция. Мало того, что это заповедник коррупции, так это ещё и территория, под предлогом которой отмываются огромные западные деньги. Она для этого и существует», — отметил политолог в интервью RT.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон, который фактически лишает независимости два ключевых ведомства — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Однако на волне массовых протестов и западной критики он изменил свою позицию и внёс в парламент новый законопроект. Тем не менее имидж Зеленского рухнул на Западе из-за скандала с НАБУ. А Владимир Путин назвал ситуацию с НАБУ унизительной для Киева.