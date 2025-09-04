Появилось видео допроса украинских диверсантов под Брянском
Военкор Сладков опубликовал кадры допроса диверсантов ВСУ в Брянской области
В сети появилось видео с украинскими диверсантами, которые были пойманы в Брянской области с взрывчатыми веществами. Эти кадры опубликовал военкор Александр Сладков в своём телеграм-канале.
Допрос украинских диверсантов. Видео © Telegram/ Сладков+
На кадрах, снятых сотрудником Росгвардии в лесном массиве, один из задержанных стоит с поднятыми руками под прицелом автомата; за кадром говорится, что один из диверсантов ранен, второй уничтожен. Один из задержанных признался, что диверсионно-разведывательной группе было поручено подорвать железнодорожное полотно.
Напомним, что украинская ДРГ со взрывчаткой задержана в Брянской области при попытке подрыва железной дороги. Диверсанты ВСУ проникли на территорию приграничного региона со взрывными устройствами с целью подрыва железнодорожной колеи.