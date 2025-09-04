Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
4 сентября, 07:28

Военкор рассказал о неудачной попытке украинской ДРГ устроить теракт в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

Украинская ДРГ со взрывчаткой задержана в Брянской области при попытке подрыва железной дороги. Об этом сообщил военкор Александр Сладков, сославшись на данные оперативных источников.

Захват украинской ДРГ в Брянской области. Видео © Telegram / Сладков+

По его информации, диверсанты Вооружённых сил Украины проникли на территорию приграничного региона со взрывными устройствами с целью подрыва железнодорожной колеи. Однако бойцы Росгвардии своевременно обнаружили ДРГ и задержали диверсантов.

Украинская ДРГ пыталась прорваться через курскую границу и встретила «‎адский» приём

Ранее сообщалось, что задержанные в Белгородской области участники украинской диверсионно-разведывательной группы раскрыли личности ещё 16 диверсантов, действовавших на территории РФ. Они предоставили сведения о сотрудниках Сил специальных операций и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, причастных к преступлениям.

