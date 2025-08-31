Системы ПВО сбили украинский БПЛА над Брянской областью
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ над Брянщиной. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.
«С 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Брянской области», — сказано в публикации.
А утром ПВО отразила атаку украинских БПЛА в Чертковском и Миллеровском района Ростовской области. Никто не пострадал, разрушений на земле тоже нет.