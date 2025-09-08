Украинец-террорист стал новым фигурантом дела об убийстве генерала Кириллова

СК предъявил обвинение новому участнику дела о теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Речь идёт о гражданине Украины Андрее Гедзике*, которому инкриминируют участие в террористическом сообществе и подготовку теракта. Об этом говорится в материалах уголовного дела.

«Установлена причастность к совершённому преступлению соучастника Гедзика*, которому предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств и объявлен его розыск», — говорится в документе.

Кроме Гедзика*, предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.4 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и другим фигурантам: Ахмаджону Курбонову*, Батухану Точиеву*, Рамазану Падиеву* и Роберту Сафаряну*. Следственные органы продолжают сбор доказательств и организацию розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств теракта.