8 сентября, 06:39

Украинец-террорист стал новым фигурантом дела об убийстве генерала Кириллова

СК предъявил обвинение агенту СБУ Гедзику* по делу об убийстве Кириллова

Игорь Кириллов. Обложка © Telegram / Минобороны России

СК предъявил обвинение новому участнику дела о теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Речь идёт о гражданине Украины Андрее Гедзике*, которому инкриминируют участие в террористическом сообществе и подготовку теракта. Об этом говорится в материалах уголовного дела.

«Установлена причастность к совершённому преступлению соучастника Гедзика*, которому предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств и объявлен его розыск», — говорится в документе.

Кроме Гедзика*, предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.4 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и другим фигурантам: Ахмаджону Курбонову*, Батухану Точиеву*, Рамазану Падиеву* и Роберту Сафаряну*. Следственные органы продолжают сбор доказательств и организацию розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств теракта.

11 человек признаны потерпевшими по делу об убийстве генерала Кириллова
11 человек признаны потерпевшими по делу об убийстве генерала Кириллова

Напомним, что 17 декабря 2024 года следственные органы официально подтвердили, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва в центре Москвы. По данным экстренных служб, мощность взрывчатки составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Позже Кириллову посмертно было присвоено звание Героя России, а награда была вручена его родственникам. На доме, где он проживал, установлена мемориальная табличка с указанием имени, дат рождения и смерти генерала.

* Лицо, признанное в России террористом-экстремистом.

Милена Скрипальщикова
