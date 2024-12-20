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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 декабря, 13:29

Убитому по заказу СБУ генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Погибший начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ

Погибший начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ

Начальнику войск РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, погибшему в результате теракта в Москве, посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного инсайдера.

«Генерал-лейтенанту Игорю Кириллову посмертно присвоено звание Героя России», — сказал собеседник агентства, уточнив, что Звезда Героя уже вручена родным офицера.

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Напомним, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник были убиты 17 декабря. При взрыве выжил водитель генерала, находившийся в машине. Мощность взрывчатки для теракта составила около 1 кг тротила. На следующий день был задержан исполнитель теракта — им оказался гражданин Узбекистана, действовавший по заданию СБУ. Он признался, что за убийство ему обещали оплату в размере 100 тысяч долларов и европейский паспорт.

Андрей Бражников
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