Убитому по заказу СБУ генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Погибший начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ
Начальнику войск РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, погибшему в результате теракта в Москве, посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного инсайдера.
«Генерал-лейтенанту Игорю Кириллову посмертно присвоено звание Героя России», — сказал собеседник агентства, уточнив, что Звезда Героя уже вручена родным офицера.
Напомним, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник были убиты 17 декабря. При взрыве выжил водитель генерала, находившийся в машине. Мощность взрывчатки для теракта составила около 1 кг тротила. На следующий день был задержан исполнитель теракта — им оказался гражданин Узбекистана, действовавший по заданию СБУ. Он признался, что за убийство ему обещали оплату в размере 100 тысяч долларов и европейский паспорт.