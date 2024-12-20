Life.ru публикует видео церемонии прощания с генералом Кирилловым
Генерала Кириллова похоронили в Подмосковье
Погибший в Москве генерал Игорь Кириллов. Обложка © Telegram / Минобороны России
Прошла церемония прощания с начальником Войск РХБЗ Игорем Кирилловым, погибшим в результате теракта. Генерал-лейтенанта похоронили в Подмосковье.
Церемония прощания с начальником Войск РХБЗ Игорем Кирилловым. Видео © SHOT
Министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу приехали на прощание с генералом.
Напомним, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате теракта 17 декабря. Выжил только водитель генерала, находившийся в машине. Мощность взрывчатки, убившей Кириллова, составила около 1 кг тротила. На следующий день был задержан исполнитель теракта — им оказался гражданин Узбекистана, действовавший по заданию украинских спецслужб. Он признался, что за убийство ему обещали оплату в размере 100 тысяч долларов и паспорт одной из стран ЕС.