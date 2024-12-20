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Убийство генерала Кириллова
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20 декабря, 11:45

Life.ru публикует видео церемонии прощания с генералом Кирилловым

Генерала Кириллова похоронили в Подмосковье

Погибший в Москве генерал Игорь Кириллов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Погибший в Москве генерал Игорь Кириллов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Прошла церемония прощания с начальником Войск РХБЗ Игорем Кирилловым, погибшим в результате теракта. Генерал-лейтенанта похоронили в Подмосковье.

Церемония прощания с начальником Войск РХБЗ Игорем Кирилловым. Видео © SHOT

Министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу приехали на прощание с генералом.

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Напомним, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате теракта 17 декабря. Выжил только водитель генерала, находившийся в машине. Мощность взрывчатки, убившей Кириллова, составила около 1 кг тротила. На следующий день был задержан исполнитель теракта — им оказался гражданин Узбекистана, действовавший по заданию украинских спецслужб. Он признался, что за убийство ему обещали оплату в размере 100 тысяч долларов и паспорт одной из стран ЕС.

Александра Вишнякова
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