11 человек признаны потерпевшими по делу об убийстве генерала Кириллова

СК признал 11 человек потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом говорится в материалах дела.