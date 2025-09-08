Мессенджер MAX
8 сентября, 05:39

11 человек признаны потерпевшими по делу об убийстве генерала Кириллова

Генерал-лейтенант, бывший начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты, Герой России (посмертно) Игорь Кириллов. Фото © VK / Минобороны РФ

СК признал 11 человек потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом говорится в материалах дела.

«Как следует из пояснений следователя... признаны в качестве потерпевших и допрошены 11 граждан», — говорится в одном из документов.

Семь свидетелей допрошены по делу об убийстве генерала Кириллова и его помощника
Напомним, что 17 декабря 2024 года взрыв на Рязанском проспекте в Москве унёс жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и, предположительно, его помощника. ФСБ позже опубликовала запись допроса гражданина Узбекистана, которого обвинили в организации теракта по заданию украинских спецслужб. В декабре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о создании Саратовского высшего военного инженерного училища РХБЗ, которому присвоили имя генерала Кириллова.

Милена Скрипальщикова
